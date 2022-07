Basel: Banker durchbrach Brückengeländer und versenkte Mercedes im Rhein  

Dieses älteste verfügbare Luftbild zeigt Basel 1926, also 13 Jahre nach dem Unfall. Das Auto stürzte von der Wettsteinbrücke (erste Brücke von rechts). Gefunden wurde es zwischen der zweiten und der dritten Brücke von rechts am westlichen Ufer.

Zeitungen in der ganzen Schweiz berichteten über den «schweren Automobilunfall» vom 24. Juli 1903 in Basel. Damals fuhr der Arzt Alfred La Roche-Iselin mit Gipshändler Paul Ruf auf dem Beifahrersitz ein «Mercedes-Fuhrwerk» über die Wettsteinbrücke. In Richtung Grossbasel verlor er die Kontrolle über das Auto und durchbrach das Geländer, wonach der Wagen samt Insassen in den Rhein stürzte.