Weniger Lohn

Banker müssen wegen Corona-Krise auf Bonus verzichten

Die Schweizer Bankbranche muss Federn lassen: 80 Prozent der Banker werden wegen der Corona-Krise einen tieferen oder gar keinen Bonus erhalten.

Mehr als die Hälfte der Bankangestellten geht auch davon aus, dass es in fünf Jahren weniger Stellen in der Bankbranche geben wird. Auch rechnen viele Banker damit, dass die Löhne in Zukunft sinken werden. Trotz den düsteren Aussichten bewerten über 50 Prozent die Berufsaussichten in der Schweizer Bankbranche als gut.