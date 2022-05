Julius Bär: Banker sollen zusätzliche Ferien kaufen und eine Weile Teilzeit arbeiten

Alle Altersgruppen nutzen Angebot

Das Unternehmen könne damit also Kosten sparen. Mitarbeitende würden darum geradezu gedrängt, auf eigene Rechnung zusätzliche Ferien zu beziehen, wie «Inside Paradeplatz» weiter schreibt. Julius Bär streitet das ab: Man erinnere die Angestellten regelmässig an die Möglichkeiten.

«Sie werden aber in keiner Weise aufgefordert oder gedrängt, die HR-Toolbox zu nutzen», sagt eine Sprecherin zu 20 Minuten. So haben seit 2019 über 600 Mitarbeitende aus allen Altersgruppen und Funktionsstufen der Bank die Angebote in Anspruch genommen.

Unternehmen müssen attraktiv bleiben

Zusätzliche Ferien brauchen Organisation

Dabei können unbezahlte Ferien auch nur in Absprache mit den Vorgesetzten genommen werden. «Dann fallen die Freitage meist auf eine Zeit, in der wenig los ist und es keine grossen Projekte gibt», so Forster. So entstehen keine zusätzlichen Kosten fürs Unternehmen.