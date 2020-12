Diese Altkarton-Entsorgung kommt einen Banker aus Zürich teuer zu stehen: Der Mann hatte bereits am 24. April den Altkarton – genauer gesagt, eine Schuhschachtel mit seiner Adresse darauf – auf die Strasse gestellt, statt am offiziellen Kartonsammeltermin drei Tage später. Er hatte die Papier- mit der Kartonabfuhr verwechselt.

«Mit Kanonen auf Spatzen geschossen»

Für die Einzelrichterin sind die Gebühren kostendeckend und die Busse am untersten Rand des Bussenkatalogs. «Ich würde Ihnen sehr empfehlen, die Einsprache zurückzuziehen und Schwamm drüber», sagte sie. Die Toleranz in der Nachbarschaft sei in der Stadt Zürich nicht überall gleich. Hier im Kreis 4, wo auch das Bezirksgericht seinen Sitz hat, würde wohl niemand auf die Idee kommen, die Polizei zu rufen, wenn der Karton drei Tage zu früh auf die Strasse gestellt wird. «Das ist für Sie zwar ärgerlich, aber das Statthalteramt hat die Busse zu Recht ausgestellt. So ist die Rechtslage.»