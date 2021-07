Raiffeisen Baselland - Banker und seine Frau erben 210’000 Franken von Kundin

Eine Frau in Baselland hat ihrem Raiffeisen-Vertrauten 60’000 Franken vermacht.

Ein Raiffeisen-Banker und seine Ehefrau dürfen sich freuen: Eine Kundin in Baselland hat dem Bankerpaar 210’000 Franken vermacht. Der Banker hat 60’000 Franken bekommen und seine Frau 150’000 Franken, wie «Inside Paradeplatz» schreibt.

Das Geld habe die Erblasserin dem Paar «als Dank für die Begleitung und die Unterstützung in den vergangenen Monaten» vermacht, heisst es in der notariell beglaubigten Verfügung. So sei der Banker sehr präsent im Leben der Kundin gewesen, wie es weiter heisst.