434 Milliarden Franken Vermögen

Julius Bär ist eine Schweizer Bank mit Fokus auf Vermögensverwaltung. Der Hauptsitz befindet sich in Zürich, laut Eigenangabe ist das Institut aber in 20 verschiedenen Ländern aktiv. Ende 2020 verwaltete das Unternehmen weltweit 434 Milliarden Franken an Vermögenswerten.