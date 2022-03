Wegen Ukraine-Krieg - Bankiervereinigung schmeisst Gazprombank und Sberbank raus

Wegen des Ukraine-Kriegs hagelt es derzeit Sanktionen gegen alles Russische. Auch die neutrale Schweiz hält sich nicht mehr zurück. Der Bundesrat gab am Freitag bekannt, dass er sein mittlerweile viertes Sanktionspaket umsetze .

Nun hat auch die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) reagiert. Der Verwaltungsrat wirft per sofort die beiden russischen Banken Gazprombank (Schweiz) und Sberbank (Switzerland) raus, wie es in einer Mitteilung heisst. Weitere russische Banken gibt es nicht in der SBVg.