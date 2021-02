In Wilchingen SH wurde ein Bankomat gesprengt.

In Wilchingen im Kanton Schaffhausen sprengten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch einen Bankomaten. Das bestätigt die Schaffhauser Polizei auf Anfrage. «Wir haben um halb zwei Uhr in der Nacht einen Alarm erhalten, der vom Bankomat selbst ausgelöst wurde», erklärt Katarina Carnevale, Mediensprecherin derSchaffhauser Polizei. Zusätzlich hätten Anwohner einen «lauten Knall» gemeldet.