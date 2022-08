Nuglar SO: Bankomat gesprengt – Wohnhaus musste evakuiert werden

Am 29. Oktober 2021 sprengten Unbekannte einen Automaten in Allschwil. Die Täter entkamen in einem schwarzen SUV, wie ein Zeuge berichtete.

Erst in der Nacht auf Mittwoch knallte es in Buttikon im Kanton Aargau. Auch hier waren Bankomatensprenger am Werk. Auch hier konnten die Täter entkommen.

In der Nacht auf Donnerstag haben unbekannte Täter einen Bankomaten in Nuglar (SO) gesprengt.

Die Detonation riss die Nachbarschaft aus dem Schlaf. In der Nacht auf Donnerstag wurde in Nuglar im Kanton Solothurn ein Bankomat gesprengt. Bei der Kantonspolizei Solothurn ging die entsprechende Meldung gegen 2.15 Uhr ein. Die Polizei rückte sofort aus, Die Täterschaft war jedoch schon über alle Berge. Sie waren mutmasslich mit einem Motorrad entkommen. Die Bewohner der betroffenen Liegenschaft an der Hofackerstrasse mussten das Gebäude sicherheitshalber vorübergehend verlassen.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Bankomatensprengungen, erst in der Nacht auf Mittwoch knallte es im aargauischen Büttikon. Betroffen waren auch schon das Schwarzbubenland und das Baselbieter Leimental. Erst Ende Juli blieb es in Kleinlützel beim Versuch. Aber auch schon in Aesch , Oberwil und Allschwil wurden Bankomaten gesprengt. Es wird vermutet, dass die Täterschaft aus dem Ausland kommt und deshalb bevorzugt grenznahe Ziele aussucht.