Bezirksgericht Bülach: Bankomaten-Sprenger – «Beschuldigter ist ein hochkrimineller Mensch»

Das Bezirksgericht Bülach hat einen 48-Jährigen zu einer Strafe von über fünf Jahren verurteilt. Das Gericht sprach den Beschuldigten bezüglich der Indoor-Hanfanlage aus Mangel an Beweisen frei.

Darum gehts Ein mehrfach vorbestrafter Kosovare, der einen Bancomaten gesprengt hat, ist zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und vier Monaten verurteilt worden.

Der Carrosseriespengler hat die Aussage immer verweigert, sein Anwalt verlangte einen Freispruch.

Der Staatsanwalt bezeichnete den 48-jährigen Familienvater als einen Berufskriminellen.

Der heute 48-jährige Kosovare war in der Schweiz zwischen 1996 und 2006 bereits achtmal zu insgesamt 40 Monaten verurteilt und 2011 mit einem fünfjährigen Einreiseverbot belegt worden. Trotzdem konnte der Carrosseriespengler nach Ablauf der Frist 2016 wieder legal in die Schweiz zu seiner in Zürich lebenden Ehefrau und Kindern einreisen – obwohl er während des fünfjährigen Einreiseverbots in Albanien im Gefängnis sass. Dort war er mit 110 Kilo Haschisch «in flagranti» erwischt und zu sieben Jahren und acht Monaten verurteilt worden.

Dass der Mann trotzdem wieder eine Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz erhalten hat, überraschte. Der Grund: Er hat dem Zürcher Migrationsamt die Vorstrafe in Albanien verschwiegen und dem Gesuch einen «sauberen» Strafregisterauszug von seinem Heimatland Kosovo beigelegt. Trotzdem hätte das Zürcher Migrationsamt bei einer vertieften Prüfung der Akten merken müssen, dass der Beschuldigte wieder rückfällig geworden war.

Explosion mit heftigem Feuerball

In Zürich soll der Mann zusammen mit seinem Bruder – der sich seit zehn Jahren auf der Flucht befand – und einem weiteren Landsmann eine professionelle Indoor-Hanfanlage in Regensdorf mit rund tausend Pflanzen betrieben haben. Im Weiteren hat er laut Anklageschrift versucht, einen freistehenden Bancomaten vor einem Einkaufszentrum in Dietlikon mit Hilfe einer gestohlenen Schweissanlage zu sprengen. Bei der Explosion des Gasgemischs gab es einen Feuerball von zehn Metern Durchmesser und einen Sachschaden von knapp 70’000 Franken. Trotzdem gelangten der Beschuldigte und sein unbekannter Komplize nicht an die Geldkassetten, und sie flohen ohne Beute.

Am Prozess vor dem Bezirksgericht Bülach vom Dienstag schweigt der Kosovare und sagt lediglich: «Ich bin unschuldig.» Der Staatsanwalt verlangt eine zu vollziehende Freiheitsstrafe von sechs Jahren und fünf Monaten sowie eine Landesverweisung von 14 Jahren. «Der Beschuldigte ist ein hochkrimineller Mensch, ein mit allen Wassern gewaschener Berufskrimineller.» Zudem haben sich sein Bruder und der Komplize in der Indoor-Hanfanlage mit einem Selfie fotografiert – und so sei man auf die Hanfanlage gekommen. Bei der Bancomatsprengung habe er auf der dafür benutzten Schweissanlage eine DNA-Spur hinterlassen. Der Beschuldigte wurde im Januar 2022 verhaftet.

Beschuldigter leidet an unheilbarer Krankheit

Sein Verteidiger fordert einen Freispruch. «Die Ermittlungen wurden einseitig geführt.» Es gebe keinen einzigen direkten Beweis. Die DNA-Spur könnte auch von dessen Bruder stammen. Den Strafantrag vom Staatsanwalt bezeichnet er als absurd hoch. Auf eine Landesverweisung für seinen, an einer schweren und unheilbaren Krankheit leidenden Mandanten, sei zu verzichten. Die Behandlung im Kosovo wäre nicht gewährleistet.

Das Gericht verurteilt den Mann am Abend wegen des Sprengstoffdeliktes zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von fünf Jahren und vier Monaten. «Ihre DNA-Spuren wurden am Tatort gefunden», sagt der Richter. Bezüglich der Indoor-Hanfanlage wird der Beschuldigte mangels Beweisen freigesprochen. Zudem muss er für 14 Jahre die Schweiz verlassen. «Ein Härtefall ist nicht erkennbar», so der Richter.