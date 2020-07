vor 1h

Polizei veröffentlicht Bilder

Bankräuber vermummte sich mit Schutzmaske

In Köniz BE hat ein Mann eine Bankfiliale überfallen. Er bedrohte Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und flüchtete mit Beute in Richtung Bahnhof. Nun hat die Kapo Bern Fotos der Räubers veröffentlicht. Sie sucht Zeugen.

von Denise Brechbühl

1 / 5 Dieser Mann hat am Montagnachmittag einen Raub durchgeführt. Kapo Bern Der Mann hatte beim Überfall einen roten Rucksack mit schwarzen und weissen Elementen sowie eine schwarze Umhängetasche dabei. Kapo Bern Das Ziel des Mannes war die Valiant Bank in Köniz. Screenshot Google Maps

Am Donnerstag hat die Kantonspolizei Bilder zum Bankräuber veröffentlicht, der am Montagnachmittag die Valiant Bank an der Schwarzenburgstrasse in Köniz überfallen hat. Sie erhofft sich damit Hilfe aus der Bevölkerung, sie sucht Weiterhin Zeugen.

Laut Kapo bedrohte der Mann am Montag die Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Verletzt wurde niemand. Der Täter flüchtete schliesslich mit Beute zu Fuss in allgemeine Richtung zum Bahnhof Köniz und von da aus in unbekannte Richtung.