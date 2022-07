Mellingen AG: Bankräuber will in rosafarbenem Sommerkleid Bank ausrauben

Am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr betrat ein Mann eine Raiffeisen-Bank in Mellingen AG.

Mit einem weissen Kopftuch vermummt, weissen Sneakers an den Schuhen und einer Chicorée-Tasche in der Hand betrat ein Mann am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr eine Raiffeisen-Bank in Mellingen AG. Wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt, bedrohte die auffällig gekleidete Person anschliessend eine Angestellte mit einem Messer und forderte Geld. Kurze Zeit später habe es sich die Person aber anders überlegt und sei ohne Beute geflüchtet.