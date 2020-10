Nottingham (GB) : Banksy hat es wieder getan

Ein neues Kunstwerk von Banksy ist im englischen Nottingham aufgetaucht. Es zeigt ein Mädchen, das mit einem Velo-Pneu Hula-Hoop spielt. Die Reaktionen sind weitgehend positiv.

Der geheimnisumwitterte Strassenkünstler Banksy hat ein neues Bild auf einer Mauer in der englischen Stadt Nottingham geschaffen. Auf dem schwarz-weissen, gesprühten Kunstwerk ist ein kleines Mädchen zu sehen, das mit einem Fahrradreifen als Hula-Hoop-Ring spielt. Davor steht ein demoliertes Fahrrad mit nur einem Reifen, das an einem Laternenmast angeschlossen ist. Banksy postete ein Foto davon am Samstag auf seinem Instagram-Account.

Banksy erhält Lob für «Aufmunterung»

Das Werk war am Dienstag an der Aussenwand eines Friseurladens in Nottingham aufgetaucht und wurde sofort mit durchsichtigen Plastikscheiben geschützt. Nachbarn lobten das Werk als grosse Aufmunterung in der Corona-Krise: Nottingham zählt zu den am schlimmsten von der Pandemie betroffenen Städten in Grossbritannien.