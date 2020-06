Museum oder Casino

Das wartet in Deutschland auf euch

Endlich sind die Grenzen zu unseren Nachbarländern wieder offen. Lust auf einen Städtetrip nach Stuttgart? Ein feines Essen in Friedrichshafen? Oder wie wäre es mit Zocken im Casino von Baden-Baden?

Designreiches Stuttgart entdecken

Stuttgart ist ab Zürich mit einem Direktzug in nur drei Stunden erreichbar. Die Stadt bietet viel. Beispielsweise ein Museum, das selbst Museumsmuffel begeistert: das Mercedes-Benz-Museum. Gleichzeitig lohnt es sich, die Stadt für einen Abstecher ins Remstal zu verlassen. Eine liebliche Gegend mit Rebbergen, kleinen Kneipen, historischen Dörfern und Städtchen und einem spannenden Architekturprojekt. Oder wie wäre es mit einem Shopping-Trip in die Outletcity Metzingen? Bei einem verlängerten Wochenende in Stuttgart wirds garantiert nicht langweilig. Wir zeigen Ihnen in der Bildstrecke einige der Design-Highlights der Stadt.