Corona-Krise

Banksy stellt Krankenschwester als Superheldin dar

Der Street-Art-Künstler Banksy hat während der Coronakrise ein neues Bild veröffentlich. Er will sich wohl damit bei den Mitarbeitern des Gesundheitsystems bedanken.

INSTAGRAM/BANKSY via REUTERS

Er will sich wohl damit bei den Helden der Corona-Krise bedanken.

@BANKSY INSTRAGRAM via REUTERS

• Das Gemälde wird nun in einem Spital in Southampton ausgestellt

• Streetart-Künstler Banksy will sich bei den Helden der Corona-Krise bedanken

Der mysteriöse Streetart-Künstler Banksy hat sich auf seine Weise bei den Helden der Corona-Krise bedankt: Mit einem grossen Gemälde im General Hospital in Southampton. Das auch auf Banksys Instagram-Account veröffentlichte Bild aus dem Spital zeigt einen Jungen, der kniet und eine Krankenschwester-Puppe in seiner Hand durch die Luft schweben lässt. Sie streckt dabei wie Superman ihre Hand aus – und trägt Gesichtsmaske, Umhang und eine Schürze mit einem roten Kreuz, das einzige farbige Element in dem ansonsten schwarz-weissen Gemälde.