Polizeieinsatz läuft - Banküberfall am Bahnhof Romont – Täter mit Beute flüchtig

Eine Bank am Bahnhof Romont wurde überfallen.

Am Bahnhof Romont FR ist am Mittwochvormittag ein Polizeieinsatz am Laufen. Wie Bilder eines News-Scouts zeigen, ist mindestens ein Hund im Einsatz. Die Filiale der Freiburger Kantonalbank wurde mit Sperrband abgeriegelt.