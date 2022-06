Kanada : Banküberfall endet tödlich – Polizisten schwer verletzt

Auf Vancouver Island, nahe der Provinzhauptstadt Victoria haben zwei Personen versucht, eine Bank auszurauben. Dabei kam es zu einem Schusswechsel mit der Polizei.

Die Polizei war mit schwerem Geschütz am Tatort in Saanich. (28. Juni 2022)

Bei einem Banküberfall in Kanada sind zwei mutmassliche Täter von der Polizei erschossen worden. Sechs Beamte wurden bei dem Schusswechsel in der Stadt Saanich im Westen des Landes verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Kunden oder Mitarbeiter der Bank wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.

Zwei Bewaffnete hatten am Dienstagvormittag die Bank in Saanich in der Provinz British Columbia überfallen. «Zahlreiche Beamte sind zum Tatort geeilt und haben die bewaffneten Verdächtigen angetroffen, die auf die Polizei geschossen haben», erklärte die Polizei. «Zwei Verdächtige wurden von der Polizei erschossen und starben am Tatort.» Drei der verletzten Beamten mussten operiert werden und befänden sich laut «CBC News» in einem kritischen Zustand.