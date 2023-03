Barack Obama tritt im April im Hallenstadion auf

Barack Obama kommt in die Schweiz – und zwar nicht etwa, um mit Bundespräsident Alain Berset oder anderen Politikerinnen und Politikern zu plaudern, sondern um eine Art Show für die Öffentlichkeit zu bieten. Im Rahmen seiner geplanten Reise nach Europa wird der 61-Jährige am 30. April Zürich besuchen und danach nach Amsterdam (2. Mai) und Berlin (3. Mai) weiterreisen, wo er jeweils in grossen Hallen auftritt. In Zürich wird dies das Hallenstadion sein. Dies gab Ticketcorner am Montagmorgen bekannt.