Feierliche Zeremonie : Barbados feiert Rihanna als Nationalheldin

Nach knapp 400 Jahren unter der Flagge Grossbritanniens wird Barbados zur Republik. Zeitgleich wird Rihanna als schillernden Diamanten der Insel zur Nationalheldin erklärt.

Der Titel ging an Sängerin und Nationalbotschafterin Rihanna.

Bekanntgemacht wurde die Verleihung des Ehrentitels an einer Zeremonie, an der auch Prinz Charles teilnahm.

Nach der Vereidigung der Richterin Sandra Mason zur ersten Präsidentin von Barbados verkündete Mia Mottley weiter, dass die barbadische Sängerin Rihanna, die auch Sonderbotschafterin ihres Landes ist, in den Orden der Nationalhelden aufgenommen werde. Rihanna nahm mit ranghohen Beamten an der Zeremonie um Mitternacht in der Hauptstadt Bridgetown teil.