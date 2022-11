Barbara Meier ist zum zweiten Mal Mami geworden

Topmodel : Barbara Meier zum zweiten Mal Mami – es ist ein Mädchen

Topmodel Barbara Meier und Unternehmer Klemens Hallmann freuen sich über ihr zweites Kind. Sie verraten auch gleich den Namen, der eine Hommage an die Familie ist.

Die einstige «Germany’s Next Topmodel»-Gewinnerin ist zum zweiten Mal Mutter geworden.

Die einstige «Germany’s Next Topmodel»-Gewinnerin Barbara Meier und ihr Ehemann, der Unternehmer Klemens Hallmann (46), sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Das hat das Model seinen Fans in einem herzigen Instagram-Post bekannt gegeben. Darauf zu sehen sind zwei Händchen, die sich halten. «Meine kleine Schwester Emilia Elise ist da! Ich freue mich sehr, dass es Mama und Emilia so gut geht und wir nun endlich zu viert sind!», schreibt die 36-Jährige aus der Sicht ihrer älteren Tochter Marie-Therese.