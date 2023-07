Erfolgreiches Kino-Wochenende: «Barbenheimer» landen besten Nordamerika-Start des Jahres

«Oppenheimer» brachte es am Wochenende auf gut 80 Millionen Dollar: Hauptdarsteller Cillian Murphy.

«Barbie» hat in den USA und in Kanada etwa 155 Millionen Dollar eingespielt.

Ihr Film dürfte hochprofitabel werden: Ryan Gosling und Margot Robbie in «Barbie».

Dabei landet die aufgedrehte Kino-Komödie über die berühmte Puppe den besten Start in den USA und Kanada in diesem Jahr.

«Barbie» und «Oppenheimer» starteten am Wochenende in den nordamerikanischen Kinos.

Der aufgedrehten Kino-Komödie «Barbie» ist in den nordamerikanischen Kinos der beste Kinostart des Jahres gelungen. Sie verdrängte das Atombomben-Drama «Oppenheimer» klar auf den zweiten Rang, wie am Sonntag mehrere US-Medien berichteten. Die Realverfilmung über einen Trip der berühmten Spielzeugpuppe und ihres Freundes Ken ins wirkliche Kalifornien hat laut Schätzungen bis zum Sonntag etwa 155 Millionen US-Dollar in den USA und Kanada eingespielt.