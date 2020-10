Neues Video : Barbie spricht über Rassismus – und geht viral

Die Spielfigur Barbie erobert gerade als Zeichentrickfigur die sozialen Medien im Sturm. In ihrem Video geht es um Rassismus im Alltag.

In diesem Clip spricht Barbie über systemischen Rassismus.

Der Clip kommt im Internet äusserst gut an und erhält viel Unterstützung.

Barbie spricht in ihrem neuesten Vlog über Rassismus im Alltag.

Immer wieder postet Barbie Vlogs auf Youtube. In der neuesten Folge diskutiert sie mit ihrer Freundin Nikki über rassistische Vorurteile und Diskriminierung im täglichen Leben. Das scheint bei den Zuschauern gut angekommen zu sein: Der Clip wurde bereits über 500’000-mal angesehen und vielfach in den sozialen Medien geteilt. «Wenn du Rassismus selbst dann nicht verstehst, wenn Barbie ihn dir erklärt, dann weiss ich auch nicht weiter», ist sich ein Twitter-User sicher.

«Es findet gerade eine starke Bewegung statt», erklärt Barbie zu Beginn des 2:52 Minuten langen Youtube-Videos. «Millionen Menschen auf der ganzen Welt stehen auf und kämpfen jetzt gemeinsam gegen Rassismus. Und das machen sie, weil Menschen zu oft und schon zu lange unfair behandelt werden und in einigen Fällen sogar verletzt worden sind, und zwar wegen ihrer Hautfarbe.»

«Es ist verletzend»

«Die Leute denken, dass bei mir alles in Ordnung ist, aber die Wahrheit ist, ich und so viele andere Schwarze erleben Rassismus – die ganze Zeit», sagt Nikki im Clip. «Es ist wirklich verletzend und auch beängstigend und traurig. Ich würde gern meine Erlebnisse mit euch teilen.»

Daraufhin erzählt Nikki von einem Sticker-Verkaufswettstreit am Strand. Sie sei dabei dreimal von der Security angehalten worden – Barbie hingegen nicht. Ausserdem habe sie in der Schule am Französisch-Klub teilnehmen wollen. Obwohl sie beste Vornoten hatte, habe ihr der Lehrer unterstellt, dass sie nur Glück gehabt habe und eigentlich gar nicht gut Französisch spreche.