Erneutes Debakel: Der FC Barcelona fliegt aus der Champions League

Der FC Barcelona scheitert in der Champions League bereits in der Vorrunde. Dies, weil Inter Mailand problemlos gegen Viktoria Pilsen gewinnt. Für die Katalanen ist das Aus eine finanzielle sowie sportliche Katastrophe.

Inter Mailand – Viktoria Pilsen 4:0

Inter Mailand gewann am Mittwochabend problemlos gegen Viktoria Pilsen mit 4:0. Dank des Sieges stehen die Mailänder – wie auch der FC Bayern – vor der letzten Champions-League-Runde im Achtelfinal. Und damit ist auch klar: Der FC Barcelona fliegt aus der Königsklasse raus und muss mit der Europa League Vorlieb nehmen – ganz egal wie das Barça-Spiel gegen Bayern München am späten Mittwochabend ausgeht.

Für den FC Barcelona ist das ein Desaster. So wiederholt sich für die Katalanen die Geschichte aus der Vorsaison. Nach dem spektakulären 3:3 gegen Inter zeigte sich Captain Sergio Busquets bereits enttäuscht: «Es ist eine schwierige Gruppe, aber wir hätten es mit den ganzen Neuverpflichtungen besser machen müssen.» Und damit hat er wohl recht. Barça investierte im Sommer massiv – trotz Schulden von rund 1,3 Milliarden Franken. Ja, die Katalanen waren im Kaufrausch, holten für über 150 Millionen Franken neue Spieler. Nur fünf Vereine gaben in diesem Sommer mehr für neue Kicker aus.

Neu kamen beispielsweise Raphinha, Jules Koundé oder Robert Lewandowski. Barça steigerte den Kaderwert auf rund 810 Millionen Franken – einen Wert, den weltweit nur sechs Vereine überbieten. In die Bredouille kam Barça dennoch: Lange konnten die Neuverpflichtungen nicht angemeldet werden. Das wurde erst durch den Verkauf von beispielsweise TV-Rechten möglich. Und jetzt also das erneute Aus in der Champions League. Während sich die Mailänder freuen, befindet sich Barça also in Schockstarre – wegen der sportlichen Lage und wegen des finanziellen Desasters.

Brügge – Porto 0:4

Bayer Leverkusen ist aus der Champions League ausgeschieden. Nach dem 4:0-Sieg des FC Porto beim FC Brügge können die Rheinländer schon vor ihrem Spiel bei Atlético Madrid am Mittwochabend die ersten beiden Plätze von Gruppe B nicht mehr erreichen. Das neue Ziel von Bayer 04 ist Platz drei, der zum Weiterspielen in der Europa League berechtigen würde. Vor der Partie in Spanien liegt Leverkusen als Tabellenletzter einen Punkt hinter Atlético auf dem letzten Rang.

Mehdi Taremi (33. Minute/70.), Evanilson (57.) und Stephen Eustáquio (60.) erzielten Portos Tore bei den bereits für den Achtelfinal qualifizierten Belgiern. Portos Torwart Diogo Costa parierte in der zweiten Hälfte gleich zwei Elfmeter direkt nacheinander – zunächst hielt er einen Schuss von Hans Vanaken, doch der Strafstoss wurde wiederholt. Noa Lang trat an und scheiterte ebenfalls am Schlussmann. Das gab es noch nie! Tatsächlich hat vor ihm kein anderer Schlussmann jemals drei Strafstösse innerhalb einer CL-Saison abgewehrt.