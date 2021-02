Bei Barcelona brennt der Baum! Und das lichterloh. Nachdem die spanische Zeitung «El Mundo» am Wochenende den Mega-Vertrag zwischen Barça und Messi veröffentlichte, war der Aufschrei riesig . Er enthüllte, dass der Superstar bei den Katalanen in den letzten vier Jahren 555’237’619 Euro, also eine halbe Milliarde verdiente.

Dass der europäische Fussballverband vermutlich eine Untersuchung einleitet, dürfte besonders Real Madrid gefallen. Der Erzrivale der Katalanen ist gemäss der «Marca» besonders verärgert. Die Verantwortlichen würden sich gemäss der Zeitung beklagen, dass man in den vergangenen Jahren selbst alles unternommen habe, um sich an das Financial Fairplay zu halten und Barcelona dies scheinbar nicht ganz so ernst genommen habe.