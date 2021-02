Beim Duell Liverpool gegen RB Leipzig glaubt Streller derweil an eine Chance für die Leipziger.

Die Champions League startet diese Woche mit vier Spielen in die K.o.-Phase

Marco Streller, die Champions League ist endlich zurück mit den K.o.-Spielen. Auf welches Duell freust du dich am meisten?

Am Dienstag kommt es zum Duell zwischen PSG und Barça. Ohne Neymar und mit einem Barcelona in schwierigen Zeiten. Ist es überhaupt noch ein Knaller?

Die Erwartungen an dieses Spiel sind viel tiefer, als sie es vielleicht vor 2-3 Jahren gewesen wären. Ich glaube aber , genau deshalb werden die Teams uns überraschen und zwei richtig gute Spiele zeigen.

Und wer wird weiterkommen? Messi mit Abgangsgedanken oder PSG ohne Neymar?

PSG stand im Sommer im Final e wegen eines Neymar in Weltklasse-Form, der alle egozentrischen Züge abgelegt hat. PSG braucht diesen Neymar, um Erfolg zu haben und Barcelona kann aus meiner Sicht nicht erfolgreich sein, solange die Messi-Situation nicht geklärt ist. Ich bin selber gespannt, wer weiterkommt.

Juventus gegen Porto?

Bei Juventus Turin wird es darauf angekommen, ob sie ihre Schwierigkeiten in der Liga abschalten können und ihrer Favoritenrolle gerecht werden können. Gleiches gilt etwa für Real Madrid oder auch Liverpool.

Liverpool spielt gegen Leipzig, Klopp gegen Nagelsmann. Was erwartest du von diesem Duell?

Ich bin total beeindruckt von Julian Nagelsmann und gerate ins Schwärmen, wenn ich über ihn und RB Leipzig spreche. Die haben eine klare Mischung aus Qualität und Mentalität im Kader, können in einem Spiel auch mal fünf unterschiedliche Systeme spielen.

Und Klopps Liverpool?

In England wird mit der Gesundheit der Athleten gespielt, sie haben noch mehr Spiele als in den anderen Top-Ligen. Liverpool zahlt den Preis und hat mehrere Verletzte, darunter Van Dijk, der extrem wichtig ist. Es ist auch spannend zu sehen, ob sich die Emotionalität von Klopp nun bei den Spielern abnutzt oder ob es nur ein zwischenzeitliches Tief ist. Ich glaube, Leipzig hat eine gute Chance auf ein Weiterkommen.

Dortmund ist aktuell in einer Krise und spielen nun gegen Sevilla. Machen sich die BVB-Fans zurecht Sorgen?

Wenn man im Achtelfinal der Champions League steht, sind das Luxus-Sorgen. Aber ja, Sevilla ist in super Form und Dortmund versucht , mitten in der Saison , die ganze Spielart zu verändern mit dem neuen Trainer. Das ist riskant. Es gibt aber auch Szenen, wo man sieht, wo der BVB spielerisch hin will. Wenn sie das über 90 Minuten hinkriegen, werden sie wieder richtig stark. Dennoch ist Sevilla für mich Favorit.