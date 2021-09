Nach 0:0 gegen Cádiz : Barça-Krise verschärft sich, Trainer Koeman droht bereits das Aus

Der FC Barcelona durchlebt nach dem Abgang von Superstar Lionel Messi harte Zeiten. Nach drei sieglosen Pflichtspielen in Serie scheint der Stuhl von Trainer Roland Koeman bereits heftig zu wackeln.

Der FC Barcelona bleibt nach dem 0:0 in Cádiz zum dritten Mal in Folge ohne Pflichtspielsieg.

Harte Zeiten für den FC Barcelona. Die kriselnden Katalanen kamen am Donnerstagabend gegen den FC Cádiz nicht über ein 0:0 hinaus und stecken damit weiter in einer schwierigen Situation. Gegen den andalusischen Vorjahresaufsteiger wurde Barça seiner Rolle als Favorit nicht gerecht und konnte sich am Schluss bei Marc-André ter Stegen bedanken. Der deutsche Goalie verhinderte in der Schlussphase mit einer guten Parade ein Gegentor und sicherte Barcelona damit zumindest einen Punkt.