CL-Konferenz – Alles läuft gegen Barcelona – ein historisches Debakel droht

35' Bayern – Barcelona: Müller schiesst die Bayern in Führung! Und sie ist verdient! Nun steht der FC Barcelona vor einer Herkules-Aufgabe, um das Aus in der Champions League zu verhindern. Obwohl – die Katalanen in der Europa League? Das wäre doch was. Vor allem, wenn die Young Boys noch in der Europa League sind … Träumen darf man ja.