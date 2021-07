Nach Rassismus-Eklat - Barcelona kündet Konsequenzen für Dembélé und Griezmann an

In den vergangenen Tagen tauchte ein Video der Barcelona-Stars Antoine Griezmann und Ousmane Dembélé auf. In der Aufnahme, die Dembélé selber getätigt hat, war zu sehen respektive zu hören, wie sie asiatische Hotelmitarbeiter rassistisch beleidigt hatten.

Nun nimmt der Verein Stellung dazu und wendete sich mit einer Mitteilung, auf Japanisch, an die Öffentlichkeit. Barça will sich damit für den Vorfall ihrer Spieler entschuldigen und betont, dass «die Vereinsführung alles Mögliche tun wird, um zu garantieren, dass sich solche Situationen in Zukunft nicht wiederholen.» Weiter heisst es, dass der Club hierzu «die notwendigen internen Massnahmen ergreifen» wird. Was genau das für Dembélé und Griezmann bedeutet, ist noch nicht bekannt.