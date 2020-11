Krise vor der Champions League : Barcelona pfeift in Kiew auf Superstar Messi

Lionel Messi reiste nicht mit Barcelona zum Champions-League-Match gegen Dynamo Kiew. Nun herrscht Rätselraten über die Gründe.

Offiziell soll er geschont werden, gemäss spanischen Medien liegt in Barcelona aber mehr im Argen. Messi zeigte gegen Atlético eine schwache Leistung.

Es will gerade nicht so richtig bei Lionel Messi. Der Argentinier reist nicht mit Barcelona zu Dynamo Kiew.

Lionel Messi ist aktuell ein Schatten seiner selbst – zumindest in der spanischen Liga. In acht Partien erzielte er «nur» drei Treffer, bereitete zwei weitere vor. Dazu kommen 23 (!) Ballverluste.

Besser läuft es in der Champions League. Der 33-Jährige traf in allen drei Gruppenspielen, drei Siege waren die Folge. Barcelona kann somit schon am Dienstag im Auswärtsmatch gegen Dynamo Kiew das Weiterkommen fixieren.