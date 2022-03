So lief die Europa League : Barcelona verzweifelt an Galatasaray – Freuler bezwingt Seoane

Der FC Barcelona kommt im Achtelfinal-Hinspiel zu Hause gegen Galatasaray nicht über ein 0:0 hinaus. Reichlich Tore fielen dagegen beim Duell zwischen Bergamo und Leverkusen.

Der FC Barcelona ist im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Galatasaray Istanbul nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Die Katalanen enttäuschten am Donnerstagabend im heimischen Stadion Camp Nou gegen den Gast aus der Türkei. Das in der Champions League in der Vorrunde gescheiterte Barça-Team kam kaum zu Chancen gegen die defensivstarke Galatasaray-Elf.