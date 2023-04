666 und Strahlung: Der Glauben an die Barcode-Verschwörung

1 / 13 Barcodes sind aus Sicht mancher Menschen das grösste Problem im Supermarkt. 20 Minuten/Ela Çelik Sie sind überzeugt davon, dass die parallel angeordneten Striche dem menschlichen Organismus schaden. IMAGO/Panthermedia Die Barcode-Skeptikerinnen und -Skeptiker glauben, dass die schwarzen Striche wie eine Antenne wirken. Diese Antenne lade das Produkt mit negativer Energie auf, die dann auf den menschlichen Körper übertragen wird. imago images / imagebroker

Den meisten Menschen dürfte egal sein, wie die Kasse in einem Geschäft erkennt, was man kauft und welcher Preis dazugehört. Für sie ist wichtig, dass es funktioniert und das Ganze nicht allzu lange dauert. Doch da Verschwörungstheorien bekanntlich kein neues Phänomen sind, hat auch die Einführung des Strichcodes vor 50 Jahren bei gewissen Menschen Ängste hervorgerufen. Ihnen waren und sind die parallelen Linien auf Produkten und Verpackungen ein Dorn im Auge – sie sehen Strichcodes als etwas Böses an.

Strichcode saugt angeblich wie eine Antenne negative Energie auf

Barcode-Skeptikerinnen und -Skeptiker glauben, dass die von Norman Joseph Woodland ersonnenen schwarzen Striche wie eine Antenne wirken. Diese Antenne lade das Produkt mit negativer Energie auf, die dann auf den menschlichen Körper übertragen werde und so der Gesundheit schade. Dieser Theorie nach soll der Laserscanner an der Kasse diesen Effekt noch verstärken.

Mitunter begründen Anhängerinnen und Anhänger dieser Idee dies mit einem Hinweis auf das Symbol des Teufels, das der Barcode angeblich aufweist: die Doppelstriche am Anfang, in der Mitte und am Ende des Strichcodes. Die Barcode-Skeptikerinnen und -Skeptiker gehen davon aus, dass diese Doppelstriche jeweils die Zahl sechs codieren und somit in jedem Strichcode ein 666 enthalten ist.

«Das Buch der Offenbarung sagt uns, dass in den letzten Tagen niemand etwas ohne die Zahl 666 kaufen oder verkaufen kann. Tatsächlich trägt heute jedes verkaufte Produkt die Zahl 666 in sich», heisst es in einer auf Youtube verbreiteten Warnung.

1 / 12 Bevor ab Mitte der 1970er-Jahre der Strichcode erstmals eingesetzt wurde, mussten Kassiererinnen und Kassierer den Wert der Waren per Hand eingeben. Wikimedia Commons/FORTEPAN/Tamás Urban/CC BY-SA 3.0 Am 26. Juni 1974 scannte dann die Kassiererin Sharon Buchanan in einer Filiale der Supermarktkette Marsh in Troy (US-Bundesstaat Ohio) das erste mit einem Strichcode markierte Produkt ein. GS1 Es war eine Zehnerpackung Juicy Fruit von Wrigley. (Bild: Packung aus dem Jahr 1974) Clyde L. Dawson/National Museum of American History

Angst vor Barcode ist unbegründet

Doch weder die eine noch die andere Sorge ist berechtigt: «Aus wissenschaftlicher Sicht ist nichts dran», sagte etwa Florian Aigner, Quantenphysiker und Mitglied der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP) zu Derstandard.at. Barcodes könnten keine Energie aus der Umwelt aufnehmen, denn «als Antenne kann nur etwas wirken, das elektrischen Strom leitet.» Die Striche bestehen aber – wie andere Aufdrucke auf Produkten auch – aus Druckerfarbe, zitiert Test.de das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz.

«Als Antenne kann nur etwas wirken, das elektrischen Strom leitet.» Florian Aigner, Quantenphysiker und Mitglied der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften

Auch den Anhängern der 666-Theorie erteilen Fachleute eine Absage: Die sechs längeren Striche sind genaugenommen nicht Teil des Codes, sondern markieren Anfang, Mitte und Ende des Codes. So geben sie dem Lesegerät Orientierung.

Erste Erwähnung vom Bösen

Vermeintliche Gegenmittel

Trotz der Erklärungen halten einige Barcode-Skeptikerinnen und -Skeptiker an ihren Überzeugungen fest. Manche lassen sich diesen Glauben sogar richtig viel kosten: Während sich manche mit einem speziellen Strichcode-Entstörer-Stift für – je nach Shop – zwischen 20 bis 50 Franken begnügen, leisten sich andere auch schon mal einen sogenannten Hildegard-Orgon-Akkumulator, für den man zwischen 1300 und 1750 Franken hinblättern muss. Der neutralisiere nicht nur die schädlichen Strichcodes, sondern lade die Ware auch energetisch auf, so eine Nutzerin gegenüber Spiegel TV.

Wer sich nicht auf solche vermeintlichen Hilfsmittel verlassen möchte, kann sich zum Beispiel in einer «Fernausbildung in drei Schritten zu Hause» zum «Master Practitioner» ausbilden lassen. Kostenpunkt aktuell, im Angebot: 1199 Euro, sonst 2199 Euro. Angeboten wird es vom TV-Hellseher Daniel Kreibich, den manch einer von seinem Kurzauftritt bei «Promi Big Brother» kennt.

Einige Hersteller haben das «Entschärfen» für ihre Kunden übernommen. Sie versahen die Codes auf ihren Produkten – zumindest für eine gewisse Zeit – mit einem Querstrich.

Den Strichcode auf dem Arm

Einer, der ganz sicher keine Angst vor Strichcodes hat, ist Jan Janutin: Er hat sich seinen Cumulus-Strichcode auf den Arm «tätowiert»:

