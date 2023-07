Basel: Barfuss über alle Berge – Lenkerin floh nach Kollision

Barfuss fuhr am Sonntag, um kurz vor elf Uhr abends, eine Elektro-Motorfahrrad-Lenkerin in einen in der Hammerstrasse parkierten Personenwagen hinein. (Symbolbild)

Barfuss fuhr am Sonntag, um kurz vor elf Uhr abends, eine Elektro-Motorfahrrad-Lenkerin in einen in der Hammerstrasse parkierten Personenwagen hinein. Die Lenkerin beschädigte das Auto, erklärte die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Mitteilung. Die Frau floh von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern.