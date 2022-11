Christina Applegate trotz an «Walk of Fame»-Ehrung ihrer MS-Erkrankung

An «Walk of Fame»-Ehrung : Barfuss und mit Krücke – Christina Applegate trotzt tapfer ihrer MS-Erkrankung

Schauspielerin Christina Applegate wurde mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» geehrt. An der Zeremonie nahm die 50-Jährige mit Gehstock und barfuss teil.

Applegate leidet an der Nervenerkrankung Multiple Sklerose. Erst kürzlich stand die 50-Jährige für die letzte Staffel von «Dead to me» vor der Kamera.

Christina Applegate (50) wurde mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» geehrt. An der Zeremonie nahm die Schauspielerin mit Gehstock und barfuss teil.

US-Schauspielerin Christina Applegate ist am Montag auf Hollywoods «Walk of Fame» mit einer Sternenplakette verewigt worden. Mit Gehstock und von ihrer Kollegin Katey Sagal (68) gestützt, trat die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin unter lautem Applaus von Gästen und Fans vor die Menge.

Applegate, die in der laufenden Netflix-Serie «Dead to Me» mitspielt, posierte mit glasigen Augen und sichtlich stolz für Fotografen auf der Sternenplakette. Sie holte auch Tochter Sadie, ihren Ehemann Martyn LeNoble (53) und ihre Mutter dazu.

«Gehstöcke sind jetzt Teil meiner neuen Normalität»

In den 1990er Jahren war sie in der TV-Serie «Eine schrecklich nette Familie» als die naive Tochter Kelly Bundy bekannt geworden. TV-Stars Ed O’Neill (76) und Katey Sagal spielten in der Hit-Sitcom die Eltern Peggy und Al Bundy. Als Gastrednerin würdigte Sagal am Montag den Humor, die Stärke und das Talent ihrer Filmtochter. Schon von der 16-jährigen Applegate habe sie damals so viel gelernt, sagte Sagal.