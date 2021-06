Barfusslaufen ist gesund – 7 Gründe

Jahrtausende lang sind unsere Vorfahren barfuss durch die Gegend gestampft. Erst seit K urzem zwängt der Mensch sich in Socken und Schuhe mit Gummisohlen und isoliert sich so komplett von der Erdoberfläche – dabei bringt Gehen mit blossen Füssen so viele gesundheitliche Vorteile mit sich. Denn Barfusslaufen…

… aktiviert die Muskulatur

In Schuhen verkümmert unsere Fussmuskulatur regelrecht und die Abrollbewegung von der Ferse her schädigt auf Dauer unsere Gelenke. Durch Barfusslaufen wird der natürliche Bewegungsablauf aktiviert (Auftreten mit der Fussspitze), das Fussgewölbe stabiler, die Muskeln werden trainiert, Sehnen und Bänder elastischer und Bandscheiben vor Verformungen geschützt.

… stärkt die inneren Organe

Die Stimulation von Reflexzonen an den Fusssohlen wirkt sich positiv auf die inneren Organe au s . Über 7'000 Nervenenden sitzen in den Fusssohlen. Der Blutdruck wird besser reguliert und das Herz-Kreislauf-System gestärkt.

… beugt Krampfadern vor

Schon 30 Minuten täglich ohne Schuhe zu laufen hat positive Effekte auf die Gesundheit und das Wohlbefinden, wie eine Studie des California Institute for Human Science belegt. Dabei sollte man langsam beginnen, um die Füsse an die neue Gehsituation zu gewöhnen – zuerst zuhause mal das Barfusslaufen üben, bevor man sich nach draussen wagt. Auch spezielle Barfusswege können ein guter Anfang sein.

… stärkt das Immunsystem

…verbessert die Haltung

… schützt vor Fuss- und Nagelpilz

Erkrankungen an den Füssen entstehen vor allem in einem feucht-warmen Milieu – also in den Schuhen. Barfusslaufen hält die Füsse trocken und sorgt für eine gute Durchblutung, was die Haut vor Pilzbefall schützt.