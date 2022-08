Barfusswege in der Schweiz – die besten Tipps

Das bringt Barfusslaufen

Wir kommen barfuss auf die Welt – das bleiben wir aber nicht lange. Fast für alle Gelegenheiten haben Menschen, die es sich leisten können, passende Schuhe parat. Sie halten uns warm, schützen vor Verletzungen und halten die Füsse in dreckigen Städten sauber. Das ständige Tragen von Schuhen ist aber überflüssig. Denn eigentlich ist der Mensch dazu geboren, barfuss in der Natur zu sein. Unsere Fusssohlen haben eine ähnliche Sensorik wie die Handinnenflächen und brauchen Impulse – diese fehlen aber beim ständigen Tragen von Turnschuhen und Co. Befreie deine Füsse also immer wieder mal von Schuhwerk. Das lohnt sich: