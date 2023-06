Bargeld, Debit, Twint – so bezahlen Menschen in der Schweiz

Und wenn Bargeld nicht erwünscht ist?

Ein Viertel der Bevölkerung erlebte mindestens eine Situation, in der Bargeld nicht erwünscht war, vor allem in der Gastronomie (32 Prozent) oder an Messen, Festivals und Konzerten (24 Prozent). Trotzdem ist laut der Umfrage nahezu die gesamte Bevölkerung mit der Bargeldakzeptanz in der Schweiz zufrieden.