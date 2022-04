Geld wird nutzlos – Bargeld-Dilemma für ukrainische Flüchtlinge – schnelle Lösung gefordert

Viele kommen mit wenig mehr als etwas Gepäck und Bargeld im Sack in die Schweiz.

Flüchtlinge aus der Ukraine können ihr Bargeld in der Schweiz nicht eintauschen.

Seit anderthalb Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Über 4 Millionen Flüchtlinge verliessen das Land bereits, pro Tag suchen etwa Tausend Schutz in der Schweiz. Als Gepäck haben sie oft nicht mehr als ein paar Kleider und etwas Bargeld dabei.

Doch die ukrainische Währung Hrywnja ist hierzulande nutzlos. Die Flüchtlinge können zwar mit internationalen Karten wie Visa oder Mastercard am Bancomaten Beträge von ihrem Konto abheben, aber kein Bargeld umtauschen. Die ukrainische Zentralbank setzte den Wechsel aus, um die Devisenreserven des Landes zu schützen. Viele Banken haben aber auch schon vor dem Krieg kein ukrainisches Geld gewechselt.

Wer kein Konto und damit auch keine Bankkarte hat, ist aufgeschmissen. Flüchtlinge mit Schutzstatus S sind dann trotz Bargeld auf die kantonale Sozialhilfe angewiesen. Besonders schwierig ist es für Personen, die nur mit einem Touristenvisum in die Schweiz kamen; sie haben keinen Anspruch auf finanzielle Unterstützung.

Lösung bis Ende April

Flüchtlinge wollen Eigenverantwortung tragen

Katja Meier von Terranea wäre froh, wenn es bald eine Lösung für die ukrainischen Flüchtlinge gäbe. Die gemeinnützige Organisation hilft bei der Vermittlung von Geflüchteten an 80 Gastfamilien und unterstützt sie finanziell, bis es Notgeld oder Sozialhilfe gibt, wenn das die Gastfamilien nicht können. Dafür ist Terranea auf Spenden angewiesen.

Auch Grüne-Nationalrat Gerhard Andrey würde sich eine schnellere Lösung wünschen. «Alles, was schnell geht, ist besser für diese Menschen», sagt Andrey. Viele Menschen beträfe es wohl aber nicht. In Polen hätten bisher erst etwa ein Prozent der Flüchtlinge ukrainisches Geld getauscht. Andrey fände es dennoch ein wichtiges Zeichen, wenn der Bundesrat sagt, dass er an ein Wiedererstarken der Ukraine glauben und den Umtausch schnell zulassen würde.