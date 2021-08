Nötli-Vorrat per Verfassungszusatz : Bargeld per Volksinitiative retten – neuer Vorstoss der Impfpflicht-Gegner

Weil der Stellenwert des Bargeldes in der Schweiz sinkt, will die Freiheitliche Bewegung Schweiz (FBS) eine Volksinitiative lancieren, um dieses auch in Zukunft zu retten. Die FBS steht auch hinter der Stopp-Impfpflicht-Initiative.

1 / 3 In der Schweiz ist Bargeld in Form von Noten im Wert von fast 80 Milliarden im Umlauf. 20min/Taddeo Cerletti Allerdings wurde gerade während der Pandemie immer mehr bargeldlos bezahlt. 20min/Simon Glauser Die Verfassung soll um diesen Text ergänzt werden, der die Nationalbank verpflichtet, stets ausreichend Bargeld bereitzustellen. FBS

Darum gehts Die Bewegung FBS lanciert eine neue Volksinitiative, welche die Zukunft des Bargeldes sichern soll.

Durch die Corona-Pandemie nutzten immer mehr Menschen elektronische Zahlungsmittel.

FBS hat bereits die Stopp-Impfflicht-Initiative lanciert.

Die Nutzung von Bargeld ist in der Schweiz schon länger rückläufig: Immer mehr Leute zahlen per Karte, häufig auch kontaktlos, und die Zahl derer, die Bargeld mit sich herumtragen, sinkt. Gemäss einer Erhebung der Schweizer Nationalbank wurden 2020 nur noch 43 Prozent aller Zahlungen in Cash abgewickelt – drei Jahre zuvor waren es noch 70 Prozent gewesen.

Die Corona-Pandemie heizte diesen Paradigmenwechsel vom Bargeld zu elektronischen Zahlungsmitteln zusätzlich an: Ein Drittel von 2100 Befragten gab an, ihre Zahlungsgewohnheiten aufgrund von Covid-19 angepasst zu haben, auch wenn 97 Prozent der Umfrage-Teilnehmer angaben, immer Bargeld dabei oder zuhause zu haben.

Diese Entwicklung macht Exponenten der Freiheitlichen Bewegung Schweiz Sorgen um die Zukunft des traditionellen Geldes. Wie die FBS an einer Medienkonferenz in Bern am Dienstag bekanntgab, will sie deshalb eine neue Volksinitiative lancieren. Diese will per Zusatz in der Verfassung erreichen, dass die Nationalbank verpflichtet wird, Bargeld stets «in genügender Menge» bereitzustellen, sodass niemand gezwungen ist, auf andere Zahlungsmittel auszuweichen.

Wie der «Blick» berichtet, müsste laut dem Begehren zudem ein allfälliger Ersatz des Schweizer Frankens durch eine andere Währung zwingend Volk und Ständen vorgelegt werden. Gemäss der Nationalbank waren 2019 im Schnitt 5,7 Milliarden Münzen und gut 488 Millionen Banknoten der Schweizer Währung – letztere im Wert von 79,8 Milliarden Franken – im Umlauf.

Mit dem Sammeln von Unterschriften hat die FBS Erfahrung: Gemäss eigenen Angaben hat sie für die im Dezember lancierte Stopp-Impfpflicht-Initiative schon über 94’000 der notwendigen 100’000 Unterschriften beisammen.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!