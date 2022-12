Schmuggler fliegen an der Schweizer Grenze auf

An der Grenze von Deutschland Richtung Schweiz konnte das Hauptzollamt Lörrach (D) in den vergangenen zwei Monaten knapp 100’000 Franken und 12’000 Artikel als Schmuggelgut entdecken. Erst am 11. November war ein 38-jähriger Mann aus Hessen gekommen, um beim Grenzübergang Weil am Rhein (D) und Basel eine Sporttasche voller 100- und 200-Euro-Banknoten unangemeldet in die Schweiz zu schwindeln. Insgesamt waren es 57’700 Euro, die von den Zollbeamten gefunden wurden.