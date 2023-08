Barıs Boyun: Türkischer Mafioso war kurz vor Festnahme in der Schweiz

In der Türkei ist er wegen seiner kriminellen Machenschaften eine grosse Nummer, bis er im August 2022 in Italien festgenommen wird. Kurz zuvor hielt sich Baris Boyun noch in der Schweiz auf.

Baris Boyun : Was machte der türkische Mafiaboss in der Schweiz?

1 / 3 Baris Boyun ist der Kopf des türkischen Mafia-Clans Daltonlar. Er wurde im August 2022 in Rimini festgenommen. La Repubblica Circa drei Monate zuvor wurde er von Interpol zur Fahndung ausgeschrieben. Auf diesem Fahndungsplakat ist er unten links zu sehen. Interpol Im Hotel Imperiale in Rimini wurde Boyun festgenommen. Inzwischen soll er aus der Haft entlassen worden sein und lediglich unter Hausarrest stehen. Screenshot/ Google Maps

Darum gehts Der türkische Mafioso Baris Boyun wurde vor einem Jahr in Italien festgenommen, kurz zuvor hielt er sich noch in der Schweiz auf.

Bei seiner Verhaftung war er in der Begleitung dreier Schweizer.

Seine Verbindungen in die Schweiz geben Rätsel auf – möglich ist, dass er auch hierzulande «Geschäftsbeziehungen» pflegte.

Körperverletzung, Bildung einer kriminellen Vereinigung, mehrfacher Mord – die Liste der Delikte von Baris Boyun ist zwar relativ kurz, wiegt aber angesichts seiner Taten recht schwer. In der Türkei haben die Menschen Angst vor ihm und seiner Gang, die sich Daltonlar oder Daltons nennt. Er soll in seinem Heimatland vom Töff aus auf offener Strasse Menschen niedergeschossen haben, viele seiner brutalen Taten werden anschliessend auf Social Media wie Heldentaten inszeniert. Im April 2022 wird er in der Türkei zur Fahndung ausgeschrieben – am 2. August des selben Jahres stürmt die italienische Polizei in Rimini das Hotel, in dem sich Boyun aufhält.

Das Recherchekollektiv «Reflekt» deckte nun weitere Details und Hintergründe rund um Boyun auf, die nach seiner Verhaftung völlig in den Hintergrund gerieten – aus Schweizer Perspektive aber einige Fragen aufwerfen. So beispielsweise die Tatsache, dass sich der türkische Mafiaboss bei seiner Festnahme nicht allein im Hotel Imperiale aufhielt, sondern mit ihm noch drei Personen aus der Schweiz. Einer von ihnen wird ebenfalls verhaftet, wegen illegalem Waffenbesitz. Der 49-Jährige hatte eine Pistole, ein Magazin und neun Patronen bei sich. Die anderen beiden werden wieder laufengelassen.

In der Schweiz läuft Boyun rum, als wäre nichts gewesen

Und das, obwohl es sich bei einem der Begleiter um einen bereits polizeibekannten Kriminellen handelt, der durch illegales Glücksspiel Beträge in Millionenhöhe scheffelt. In der «Reflekt»-Reportage wird er Ünal K. genannt – in Wahrheit heisst er aber anders. Ünal K. soll Boyun mehrfach in der Schweiz empfangen haben, einmal beispielsweise in einem Restaurant in Zürich Regensdorf. Ein anderes Mal trafen sich die beiden gemeinsam mit einem anderen Mann zum Teetrinken – und posteten anschliessend sogar ein Bild davon auf Instagram. Zu diesem Zeitpunkt war Boyun längst zur Fahndung ausgeschrieben – in der Schweiz konnte er aber offenbar einfach umherlaufen, als wäre er kein hochkarätiger Verbrecher, der unter Mordverdacht steht, sondern ein gewöhnlicher Tourist auf der Durchreise.

Eine der Fragen, die im Raum steht: Hielt sich Boyun nur aus «freundschaftlichen» Gründen in der Schweiz auf, oder plante er vielmehr, seine kriminellen Machenschaften auch hierzulande zu etablieren? Klar ist, dass einige der Mitglieder seines Dalton-Clans sich in den vergangenen Jahren in der Schweiz aufhielten, manche sogar mit Aufenthaltsgenehmigung. «Viele in der hiesigen türkischen Community wissen von diesen Beziehungen und den kriminellen Machenschaften», sagt der Insider. «Aber kaum jemand traut sich, auszusagen.» Offenbar ist die Angst nicht unbegründet. Erst vor ein paar Tagen wurden zwei Türken in Frankreich erschossen – die Daltons bekannten sich hinterher über Social Media zu der Tötung.

«Haben Gefahr von Mafia-Organisationen unterschätzt»

Bei Fedpol ist man sich der Gefahr, die von einigen türkischstämmigen Gruppierungen ausgeht, offenbar bewusst – seit Jahrzehnten beobachte man Clans, die in den Bereichen Betäubungsmittelhandel, Betrug, Geldwäscherei und illegalem Geldspiel aktiv seien. Allerdings hat Fedpol-Chefin Nicoletta della Valle erst kürzlich zugegeben, dass man die Aktivitäten von Mafia-Organisationen jahrzehntelang unterschätzt habe. Die Schweiz sei für diese Leute nicht nur als Rückzugsort extrem attraktiv. Daher fordert della Valle eine bessere Zusammenarbeit der Kantone im Bereich der organisierten Kriminalität.

Derweil wundert man sich, dass Boyun in Italien lediglich unter Hausarrest steht – schon im April 2023 soll er aus der Haft entlassen worden sein. Ein Auslieferungsgesuch der Türkei lehnte Italien ab. Der Grund: Die Haftbedingungen dort seien zu schlecht. In Rimini kann er ganz frei herumlaufen – wie vor einem Jahr schon in der Schweiz.