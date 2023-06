Barrage Hinspiel: FC Sion verliert gegen FC Stade Lausanne-Ouchy

Im Hinspiel der Barrage hiess Super-Ligist Sion Challenge-Ligist Stade Lausanne-Ouchy willkommen. Die Partie war am Ende eine klare Angelegenheit.

Die Szene des Spiels

Es lief die 77. Minute, als der FC Sion im Barrage-Hinspiel gegen den FC Stade-Lausanne-Ouchy zum Anschlusstreffer aus dem Nichts kam. Luca Zuffi schoss aus 18 Metern, Yassin Fortuné lenkte mit dem Rücken ab und der Ball ging mit viel Glück rein. Sofort war die Hoffnung zurück.

Begann nun die grosse Aufholjagd? Nein. Der VAR intervenierte, daraufhin schaute sich der Schiri die Szene nochmals an und nahm den Treffer zurück. Der Grund: Vor dem Tor war es zu einem Foul gekommen. Ein sehr harter Entscheid, den das Sion-Publikum und Boss Christian Constantin gar nicht goutierten.

Die Schlüsselfigur

Liridon Mulaj schoss das 1:0 für Ouchy. Der Stürmer tankte sich in der Anfangsphase gut durch. Auch dank ihm haben die Westschweizer nun beste Chancen auf den Aufstieg in die Super League.

Die bessere Mannschaft

Der FC Stade-Lausanne-Ouchy. Die Westschweizer, die dank eines starken Endspurts in der Challenge League noch auf den Barrage-Platz sprangen, war das bessere Team und spielte die Walliser teilweise schwindlig. Der FC Sion probierte es zwar immer wieder, doch die wenigen Chancen, die die Walliser hatten, konnten sie nicht nutzen – oder der VAR hatte, wie erwähnt, etwas dagegen.

Das Tribünen-Gezwitscher

Der FC Sion hat eine lange Verletztenliste. So fielen gegen Ouchy Dimitri Cavaré, Wylan Cyprien, Kevin Halabaku, Cleilton Itaitinga, Heinz Lindner, Joël Schmied, François Moubandje und Abdel Zagré verletzt aus. Hinzu kam Italien-Star Mario Balotelli. Über ihn meinte Coach Paolo Tramezzani vor der Partie: «Er wird am Samstag nicht dabei sein, und ich möchte nichts weiter über ihn sagen.» Im Barrage-Hinspiel kam es dann noch schlimmer für die Walliser. Bereits in der 23. Minute musste Gora Diouf verletzt raus.

Tore

26’ | 0:1 | Nach einem schnellen Umschaltspiel war es Liridon Mulaj, der den Ball zum 1:0 für den Dritten der Challenge League versenkte.

57’ | 0:2 | Nach einem Eckball erzielte Giovani Bamba mit einer Direktabnahme das 2:0 gegen den FC Sion.

Die Stimmen

Gaëtan Karlen (Sion) gegenüber blue: «Es ist logisch, dass es Pfiffe gab, wir haben eine schwierige Saison hinter uns. Wir müssen aber nun nur an die Barrage denken.

Wir sind enttäuscht von diesem Resultat, aber es ist eine Zusammenfassung unserer Saison. Wir spielen gut, dann kassieren wir Tore und es ist vorbei. Die Barrage ist aber noch nicht beendet. Man muss immer nach vorne schauen und daran glauben.

Wir müssen mehr Entschlossenheit zeigen am Dienstag.»

Kevin Fickentscher (Sion): «Die Pfiffe der Fans sind gerechtfertigt, wenn man 0:2 verliert. Ich bin ja auch frustriert.

Die Leistung war ungenügend, da gibt es nichts zu verstecken. Aber es gibt noch ein Spiel, es ist noch nicht fertig. Jetzt müssen wir mental wieder die richtige Richtung einschlagen.»

Linus Obexer (Ouchy): «Glücklich bin ich noch nicht, aber wir können zufrieden sein. Am Dienstag steht jedoch noch ein Spiel an.

Wir haben defensiv alle zusammen gut gearbeitet und waren gefährlich bei Umschaltaktionen. Das ist der Massstab für das Rückspiel.»

Liridon Mulaj (Ouchy): «Perfekt würde ich das nicht beschreiben, wir haben das gemacht, was der Coach von uns wollte. Aber es ist noch ein Spiel zu absolvieren.

Hier zu gewinnen ist nicht einfach, es ist immer noch ein Super Ligist.»

Der Ausblick

Am Dienstag findet das Rückspiel statt. Dann hat der FC Sion die letzte Chance, um den Verbleib in der Super League zu realisieren. Die Entscheidung erfährst du natürlich bei uns im Ticker.