USA: Mann kommt nach 29 Jahren im Todestrakt frei

Arizona Department of Corrections, Rehabilitation and Reentry

Für Barry Jones (64) aus dem US-Bundesstaat Arizona muss es ein unbeschreibliches Gefühl gewesen sein: Nach 29 Jahren als Häftling im berüchtigten Todestrakt darf der US-Amerikaner nun als freier Mann aus dem Gefängnis treten. «Nach 29 Jahren kann ich wieder in den Armen meiner Familie liegen», sagte er nach seiner Freilassung zum Fernsehsender «abc15». «Ich bin meinem Verteidigungsteam so dankbar – sie haben nie aufgegeben, die Wahrheit in meinem Fall ans Licht zu bringen. Aber auch meiner Familie, die mir während dieser schrecklichen Tortur zur Seite gestanden hat.»