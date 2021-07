Strenge Zutrittsregeln ab 6. August : Bars, Museen, Konzerte – Italien führt Covid-Zertifikat für Innenräume ein

Angesichts steigender Infektionszahlen verschärft Italien die Corona-Regeln. Ab dem 6. August wird für Veranstaltungen im Innenbereich ein Gesundheitspass verlangt.

In Italien steigen die Corona-Infektionen derzeit rasant an. Ein Grund könnten die Feiern nach dem EM-Sieg gewesen sein.

In Italien sind künftig für viele Alltagsbeschäftigungen Covid-19-Pässe nötig. Die Regierung des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi stimmte am Donnerstag einem Dekret zu, mit dem die Verwendung sogenannter grüner Pässe ab 6. August vorgeschrieben wird. Für einen Pass müssen Einzelpersonen nachweisen, dass sie in den vergangenen neun Monaten mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft wurden, sich in den vergangenen sechs Monaten von einer Coronavirus-Erkrankung erholt haben oder in den vorherigen 48 Stunden negativ darauf getestet wurden.