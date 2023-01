Basel: Bars pfeifen auf Lachgas-Verbot, es drohen happige Bussen

Bei einer Razzia im Club Barock in Basel wurde am Freitagabend Lachgas gefunden.

Wie aus einer Mitteilung des Gesundheitsdepartements von Montag hervorgeht, wurde bei Kontrollen am Freitagabend in drei von vier Lokalen Lachgas sichergestellt. In zwei Fällen handelte es sich um Wiederholungstäter. Schwerpunkt der Kontrolle sei die Einhaltung bereits verfügter Abgabeverbote gewesen, hiess es. Insgesamt wurden 21 Industrielachgasflaschen und rund 40 kleinere Druckgaspackungen zu einem Liter beschlagnahmt. Weiter wurden zehn leere Industrielachgasflaschen sichergestellt.