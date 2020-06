Aargauer Kantonsärztin

«Bars und Clubs sind absolute Hochrisikozonen»

Laut der Aargauer Kantonsärztin Yvonne Hummel erklärt sich die 20 Ansteckungen in einer Aargauer Bar mit einem Superspreader. Sie fordert eine ID-Pflicht bei der Erfassung der Gästedaten.

In der Tesla-Bar in Spreitenbach haben sich über 20 Personen mit Corona infiziert. Knapp die Hälfte wohnt im Kanton Aargau.

Bars und Clubs sind absolute Hochrisikozonen. Allein wegen der Musik muss man lauter sprechen und hält den Abstand nicht ein. Wir wissen auch, dass es sogenannte Superspreader gibt – also Leute, die in kurzer Zeit sehr viele Leute anstecken. Wir haben jetzt das Schutzkonzept der Bar angefordert, um es zu prüfen. Die Bar bleibt bis mindestens Ende Woche geschlossen.

Wir haben Hinweise, dass mehrere Personen, die am 20. Juni in der betroffenen Bar waren, am 21. Juni in dem Club in Zürich waren.