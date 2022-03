Basel – Barschlägerei endet für zwei Männer auf der Notfallstation

In der Basler Partymeile in der Steinenvorstadt kam es am frühen Samstagmorgen zu einer Schlägerei.

Am Samstag gegen 1.20 Uhr wurden zwei Männer bei einer Schlägerei in einer Bar in Basel verletzt. Gemäss Mitteilung der Staatsanwaltschaft kam es in dem Betrieb in der Steinenvorstadt zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der zwei Personen den 26- und den 29-Jährigen mit Faustschlägen angriffen. Die Verletzten mussten von der Sanität auf die Notfallstation gebracht werden.