Sardona: Unesco-Welterbe-Geier ist tot

In seinem 13-jährigen Leben hat der Vogel weite Strecken zurückgelegt. Er ist aber immer wieder in seine Heimat zurückgekehrt – in das Welterbe-Gebiet Sardona.

Greifvogel war Botschafter für das Unesco-Weltnaturerbe

Der 13-jährige Bartgeier « Sardona » ist tot, wie die Stiftung Pro Bartgeier in ihrem Newsletter mitteilte. Der Greifvogel war der erste in den Nordalpen ausgewilderte Vogel seiner Art. Seine Mission: Die Knochen verendeter Tiere fressen. Als Botschafter für das Unesco-Welterbe Tektonikarena Sardona half der Vogel dabei, das Aas in den Nordalpen zu verwerten.

Todesursache unbekannt

Der St. Gallische Wildhüter Rolf Wildhaber hat den Bartgeier im Calfeisental tot aufgefunden und anhand seiner Ringe identifiziert. Der Vogel wurde daraufhin in die Pathologie nach Bern geschickt, um die Todesursache zu ermitteln. «Die Fachleute konnten nicht mehr feststellen, woran er gestorben ist», so Wildhaber. Der Wildhüter bestätigte aber, dass ein Eingreifen durch Menschenhand ausgeschlossen werden kann.

«Sardona» war Protagonist in einer Kinderbuchreihe

Der Bartgeier war der erste von insgesamt zwölf Vögeln seiner Art, die man im Nordalpen-Gebiet freigelassen hat. Schon als einjähriger Geier unternahm er eine weite Reise bis zur Nordsee, kehrte jedoch stets in seine Heimat zurück – in das Welterbe-Gebiet Sardona. Der Vogel erlangte zusätzliche Bekanntheit durch seine Rolle in einer Kinderbuchreihe. In «De Sardona flüügt as Meer» erzählt die Autorin die wahre Geschichte von «Sardona» auf kindergerechte Weise.