Ashleigh Barty kann als erste Australierin seit 1978 das Australian Open gewinnen

Final gegen Collins : Barty kann als erste Australierin seit 1978 das Australian Open gewinnen

Im Final des Australian Open trifft die Einheimische Ashleigh Barty auf die US-Amerikanerin Danielle Collins. Die australische Weltnummer 1 ist klare Favoritin auf den Titel.

Die Zuschauer in der Rod-Laver-Arena erhoben sich von ihren Sitzen, Ashleigh Barty strahlte: Als erste australische Tennisspielerin seit 44 Jahren kann Barty am Samstag das Australian Open gewinnen. Mit ihrem überlegenen 6:1, 6:3 gegen die frühere US-Open-Finalistin Madison Keys aus den USA zog die Topgesetzte am Donnerstag in Melbourne ins Endspiel ein. Dort tritt die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin in jedem Fall als Favoritin an – und kann als erste australische Finalistin seit Wendy Turnbull 1980 ihre fantastischen zwei Wochen mit einem emotionalen Triumph krönen. «Es ist unwirklich. Es ist unglaublich. Ich bin einfach glücklich», sagte Barty im Siegerinterview noch auf dem Platz.