Bas Dost: Niederlande-Stürmer bricht während Spiel zusammen

Dramatische Szenen in der niederländischen Liga.

Dramatische Szenen ereigneten sich am Sonntagabend beim Spiel in der niederländischen Liga zwischen NEC Nijmegen und AZ Alkmaar. Der 34-jährige Ex-Bundesligastürmer und Nationalspieler Bas Dost brach in der Nachspielzeit ohne äussere Einwirkung im Mittelkreis zusammen und lag regungslos auf dem Rücken. Sanitäter kamen sofort aufs Feld und mussten den Niederländer reanimieren.