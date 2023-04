Baschi fand bei Kuno Lauener Inspiration

Wir spielen nur die Greatest Hits Of All Times

Erlebe mit dem neuen GOAT Radio die grössten Hits aller Zeiten – jetzt in der Region Zürich über 93,0 oder 105,0 MHz. In digitaler Qualität empfängst du uns auf DAB+ in der ganzen Schweiz sowie weltweit in deiner 20 Minuten App oder über Audio.20min.ch